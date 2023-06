Fousek: Ukázali jsme směr, kterým se ubíráme. Někteří si ale pletou demokracii s anarchií

Členské příspěvky - Valná hromada schválila zdvojnásobení členských příspěvků. V roce 2024 zaplatí dospělí fotbalisté 400 Kč, mládež do 18 let a senioři 200 Kč. Vášnivá debata se však vedla kolem využití peněz. Polovinu, tedy dosud celkovou částku, bude moci FAČR využít, jak se mu zlíbí. Jenže návrh výkonného výboru na distribuci druhé poloviny nezískal v komoře Čechy nadpoloviční většinu. A to o jediný hlas, 54 delegátů bylo pro, 33 proti a 21 se zdrželo. Finance tak zůstanou ležet na FAČR, dokud další řádná či mimořádná valná hromada nerozhodne, jak s nimi naložit. „Zmrazení peněz? Je to jako si koupit zmrzlinu a lízat ji přes sklo. Budeme peníze mít, ale nemůžeme je použít," uvedl člen výkonného výboru Vladimír Kristýn.