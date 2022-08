Hvězda, která trefila Slovanu pohár. Argentinský střelec o sněhu v Liberci, kouči Škorpilovi a oblíbených řízcích

Vzpomenete si ještě na váš příjezd do Liberce, který začalo vaše působení v Evropě?

Přijel jsem o půlnoci, na začátku ledna. Město bylo prázdné, byla mlha. Ptal jsem se sám sebe, co budu dělat. Hotel, kde jsem měl být ubytovaný, byl zavřený. Musel jsem čekat, než otevřeli. Ráno jsem po probuzení otevřel okno a všude byl sníh.

To musel být šok...

Jasně, sníh jsem do té doby neznal. Ale věděl jsem, do čeho jdu. Pamatuju si, že mi hodně pomáhali spoluhráči. Nejvíc Pavel Čapek, který umí španělsky. Byl potom dokonce v Argentině na mojí svatbě. Kromě něj jsem se kamarádil s Jirkou Jarošíkem, který bydlel ve stejném domě. A také s Tomášem Bártou, který uměl španělsky. Celkově se mi však snažili pomáhat všichni.

Tenkrát cizinců v české lize příliš nebylo, kabiny je mnohdy nebraly. Pomáhaly vám asimilovat se do té liberecké tradiční úterní „večeře" libereckého týmu?

V hlavě mám především, že pravidelně po úterním dopoledním tréninku chodíval do kabiny pán, který přinesl velkou sklenici utopenců a nějaké pomazánky. Kustod Tonda Kudláček přivezl rohlíky. Měl jsem to rád. Dobře si vzpomínám i na pravidelná sezení celého týmu v Pavlovicích. Ale pivo jsem si nedával, jezdil jsem autem. Měl jsem, myslím, Felicii. A nemůžu nevzpomenout na skvělé trenéry pány Petříka a Škorpila. Oba byli fajn.

Tenhle zápas mi otevřel cestu do základní sestavy Slovanu, která byla plná výborných hráčů. Jirka Štajner, Tomáš Janů, v brance Tonda Kinský... Vím, že na utkání byl i argentinský konzul, zápas byl pro mě hodně důležitý. Ale ještě důležitější pro mě bylo finále Českého poháru s Ratíškovicemi, ve kterém jsem dal dva góly. Následně se hrály v Liberci poprvé evropské poháry.

Krátce poté jste přestoupil do Sparty. Proč jste na Letné skončil už po půl roce a odešel do Salernitany?

Ze dvou důvodů. První byl osobní - manželka byla těhotná, v Itálii máme část rodiny. Druhý důvod byl profesní. Chtěl jsem zkusit jinou soutěž. Na Liberec i Spartu mám ale skvělé vzpomínky. Samozřejmě sleduji jak jejich výsledky, tak celkové dění. V uplynulé sezoně to nebylo ono, ale takový je fotbal.

Zamýšlel jste původně, že v Itálii dohrajete kariéru. Po návratu do Argentiny jste ale zažil obrovské úspěchy. Vystřílel jste Tigre postup do první ligy, následně jste si zahrál ve slavném Estudiantes de la Plata.

Na hřišti jsem si s ním rozuměl, je to profesionál, ale po osobní stránce byl pro mě složitou osobností. Byly to prostě pro mě tři nejlepší sezóny v kariéře, aniž bych nějak snižoval ty předchozí. Neskutečně krásný byl postup do první ligy s Tigre.