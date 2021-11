Jsme teprve v poločase, halasil Pelta, když ho soud poslal na šest let za katr

Na šest let do vězení s ostrahou by měl putovat bývalý první muž českého fotbalu a majitel ligového Jablonce Miroslav Pelta. K tomu pětimilionová pokuta a zákaz činnost ve statutárních funkcích na pět let. Pro bosse zpod Ještědu rána. Do poslední chvíle věřil, že bude zproštěn obžaloby a z kauzy manipulace se sportovními dotacemi vyjde se ctí a beztrestně. Stejně jako z ní vyšel beztrestně předseda ČUS Miroslav Jansta a oba úředníci - bývalý ředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza a generální sekretář ČUS Jan Boháč.

Miroslav Pelta a spol. si vyslechli rozsudekVideo : Radim Vaculík, Právo

Článek „Mám na zproštění obžaloby morální právo," odvolával se ještě při říjnovém jednání Městského soudu v Praze Miroslav Pelta na to, co všechno za dlouhá léta pro fotbal a sport udělal. Nepomohlo mu to. Devět let, které pro něho požadoval státní zástupce Ondřej Trčka, sice nedostal, protože soud ho zprostil obžaloby z korupce, ale i šest let za katrem, které mu soud potvrdil, představuje porci, která Peltou zacloumala. Miroslav Pelta během policejní razie na FAČRVideo : Aktu.cz „Jsme teprve v poločase, na místě jsme se odvolali," nezapřel v sobě Velký čáp Pelta naturel fotbalového bafuňáře dělícího každou partii na poločasy. I tu soudní, která v pátek probíhala u Městského soudu v Praze. „Vyjádřím se až poté, co obdržím písemné soudní odůvodnění," dodával s tvářemi zarudlými ještě víc, než když se vrátil pár dnů před soudním jednáním z dovolené, kterou trávil s celou rodinou na Maledivách. „Každý nepodmíněný trest je překvapením pro každého, kdo si myslí, že je nevinný," uvědomoval si po vynesení rozsudku Pelta, co mu hrozí, i když vinu po celou dobu procesu odmítal a požadoval zproštění obžaloby. Foto: Jan Handrejch, Právo Na 6,5 roku poslal Městský soud v Praze do vězení někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou. Rozsudek není pravomocný.Foto : Jan Handrejch, Právo Soud mu vyhověl jen v tom, že ho zprostil obvinění z korupce, kterou měly mj. představovat zapůjčení bytu či vouchery na dovolenou a ostatní pozornosti poskytované jeho známým a přátelům či přítelkyním. Někdejší ministerské náměstkyni Simoně Kratochvílové pak především. I proto zní rozsudek jen na šest let a peněžitá pokuta na 5 milionů korun. Exnáměstkyně Simona Kratochvílová dopadla o něco hůře než Miroslav Pelta. Za mřížemi by měla být o půl roku déle. „Vynesené tresty se pohybují v dolní polovině trestní sazby, přesněji v její čtvrtině," připomněla soudkyně Lenka Cihlářová, že obžalovaní mohli dostat trest v rozmezí pěti až dvanácti let. Foto: Jan Handrejch, Právo Miroslav Pelta ještě před vynesením rozsudku.Foto : Jan Handrejch, Právo „Je mi jich líto. Něco podobného se událo, když ministryně Valachová oslovila hejtmany, aby si vybrali projekty, na které chtějí přednostně dotace. Tam to v pořádku bylo, tady ne," vyjádřil se na adresu Pelty a Kratochvílové předseda České unie sportu Miroslav Jansta, jenž byl obžaloby v dotační kauze zproštěn. „Spravedlnost se ukázala. Paní soudkyně přesně popsala všechno, co se stalo a jak to probíhalo. A tak to skutečně bylo," reagoval Jansta na verdikt soudu. Do posuzování, zda je trest pro Peltu a Kratochvílovou přísný, se však odmítl pouštět. Foto: Jan Handrejch, Právo Na šest let do vězení! rozhodl Městský soud v Praze o Miroslavu Peltovi. Rozsudek není pravomocný.Foto : Jan Handrejch, Právo „To nemohu soudit, od toho je soud," pravil lakonicky. Stejně jako Jansta byli obžaloby zproštěni i oba úředníci Bříza s Boháčem, stejně jako obě obžalované organizace - tedy Fotbalová asociace ČR a Česká unie sportu, takže se proti verdiktu soudu logicky neodvolali. To Pelta s Kratochvílovou svého práva hned na místě využili. Stejně tak se odvolala přítomná státní zástupkyně Petra Ulrychová. Celá kauza se tak dostane k odvolacímu Vrchnímu soudu v Praze, který ji bude dál řešit.

