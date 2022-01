Legendární Pelé nastoupil do nemocnice kvůli další sérii chemoterapie

Legendární brazilský fotbalista Pelé se kvůli léčbě rakoviny znovu vrátil do nemocnice, aby se podrobil další sérii chemoterapie. Podle informací ESPN je trojnásobný mistr světa ve stabilizovaném stavu, a pokud vyšetření neodhalí žádné komplikace, mohl by být opět propuštěn do domácího ošetřování.

Foto: Christian Hartmann, Reuters Legendární brazilský fotbalista Pelé. Archivní fotoFoto : Christian Hartmann, Reuters

Pelé se v nemocnici Alberta Einsteina v Sao Paulu naposledy léčil v prosinci, kdy rovněž podstoupil chemoterapii. Hospitalizace se nakonec protáhla na dva týdny a propuštěn byl krátce před Vánoci. Jedenaosmdesátiletý někdejší útočník se s rakovinou léčí od loňského září, kdy lékaři při rutinní prohlídce objevili nádor v tlustém střevě. Po jeho odstranění strávil jeden z nejlepších fotbalistů historie několik dnů na jednotce intenzivní péče, z nemocnice byl propuštěn po necelém měsíci. Při kontrolách lékaři nádor objevili i v játrech a plicích.

