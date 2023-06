Nečekané problémy fotbalové hvězdy, Messi byl zadržen policií. Nechtěli ho pustit do Číny

Messi má po sezoně, a tak nechyběl v argentinském výběru, ale během cesty se dostal do nečekaných problémů. Zadržela ho totiž policie. Jak uvádí Tribuna.com, útočník cestoval do Pekingu se španělským pasem. A tím si zavařil. Občané této země totiž nemohou cestovat do Číny bez předchozího získání víza. Messi si toho nebyl vědom a letěl bez požadovaných dokumentů. Pokud by si fotbalista vzal s sebou argentinský pas, vyhnul by se všem problémům, protože pro Argentince vízová povinnost při vstupu do Číny neplatí.