Staronový plzeňský trenér Miroslav Koubek stejně jako v prvních dvou přípravných zápasech i proti třetímu soupeři z nižší soutěže nasadil do obou poločasů odlišnou sestavu.

"Jsme spokojeni, odehráli jsme dobrý zápas. Zastříleli jsme si, dali jsme nějaké góly a vytvořili jsme si situace, které jsme trénovali. Zápas splnil očekávání, které jsme měli. Na taktických věcech pracujeme, vidět byly i v zápasech. Kluci to do sebe pomalu dostávají. Jedinou kaňkou na dnešním zápase je zranění Filipa Čiháka," uvedl pro klubový web asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

Českobudějovičtí se sice už ve třetí minutě dostali do vedení, když se i ve druhém utkání po návratu do Dynama prosadil bývalý reprezentační útočník Ondrášek, druholigový soupeř ale ještě do přestávky stav otočil. Po změně stran a prostřídání už branka nepadla.