Pohádka je možná u konce, Ronaldo chce zpátky do Realu Madrid

Vypadá to na pořádně žhavé fotbalové léto. Média číle píší o chystaných přestupech superhvězd. Messi už podle mnohých pomalu balí v Paříži a chystá se na návrat do Barcelony. Pokud američtí vlastníci Manchesteru United prodají podíl v klubu z Old Trafford, měl by nový vlastník zájem na příchodu Brazilce Neymara. A teď to vypadá, že by mohly být brzy sečteny i dny Cristiana Ronalda v saúdskoarabské lize. Ve hře je návrat do Bílého baletu. V klubu Al Nassr má ale kontrakt na 175 milionů liber do roku 2025...