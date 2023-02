Rozšířené play off fotbalové MLS nově zahájí série na tři vítězství

V nadcházející sezoně zámořské fotbalové ligy MLS postoupí do play off v každé konferenci devět týmů místo dosavadních sedmi. Mužstva na osmém a devátém místě se utkají o postup do klasické vyřazovací části, která začne sériemi na tři vítězné zápasy. Až pak se bude hrát o postup jenom jedno utkání jako dosud. O změnách informovala agentura AP.

Ilustrační foto

Článek V minulé sezoně se dostalo do play off sedm ze 14 týmů v každé konferenci. Nejlepší celek měl na úvod vyřazovací části volno a hrál až čtvrtfinále. Trenérovi Seattlu Brianu Schmetzerovi se nápad se sériemi prvního kola play off na tři vítězství nezamlouvá. "Já jsem pro jeden zápas a hotovo," řekl AP. Chápe ale, že společnost Apple TV+, která získala vysílací práva na ligu, chce mít více zápasů. Nová sezona MLS začne v sobotu. Titul obhajuje Los Angeles FC.

