Účastník MS ve fotbale opět řeší skandál. Další podvody s věkem hráčů

Kamerunská fotbalová reprezentace řešila věkové machinace už v létě, kdy si předvolala 44 hráčů z osmi různých klubů k výslechu kvůli údajnému podvodu s věkem či totožností. Prezident federace jednoho z účastníků loňského světového šampionátu Samuel Eto´o si stanovil jako jeden z cílů, po nástupu do funkce, tento „trend" nasazování starších hráčů do mládežnických kategorií vymýtit.

Bývalý skvělý fotbalista s tím má však plné ruce práce. Při své snaze totiž narazil na další problém. Hned 21 z 30 hráčů, kteří byli vybráni pro kvalifikační zápasy na Africký pohár národů do 17 let, bylo starších 18 let. Odhalily to výsledky magnetické rezonance, kdy hráčům bylo skenováno zápěstí a měřena zralost kostí. Informovala o tom kamerunská fotbalová federace v oficiálním prohlášení.