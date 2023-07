Velkolepý debut Messiho! Nádhernou brankou rozhodl zápas

Messi si na svůj premiérový nástup na hřiště počkal až do druhé půle, kdy ho hlavní trenér amerického klubu Gerardo Martino nasadil do zápasu v 54. minutě za vedoucího stavu 1:0. Na plac nastoupil za velkých ovací celého stadionu. Cruz Azulu se však utkání povedlo vyrovnat, když se v 65. minutě utkání prosadil tvrdou ránou zpoza malého vápna Uriel Antuna.

Už to pomalu vypadalo, že zápas dojde až do penalt, v nastavení ale přišel hvězdný moment sedminásobného vítěze Zlatého míče. V 93. minutě byl právě Argentinec faulován za hranicí vápna a rozhodčí nařídil přímý kop. A všem bylo jasné, kdo si ho vezme na starost. Messi si postavil balón a výstavní ranou do pravé šibenice poslal Miami zpět do vedení.