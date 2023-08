Zářez na Admiře? Naprosto nepřijatelné, hřímá Fousek

„V souvislosti s tímto konkrétním videem a zápasem mě z fotbalového prostředí oprávněně kontaktovala spousta lidí. To, co jsem viděl, je naprosto nepřijatelné. Z úsilí o důvěryhodnost fotbalu, o kterou dva roky bojujeme, v žádném případě neslevíme. Třetí liga, tedy ČFL, sice spadá do kompetence Řídící komise pro Čechy a její komise rozhodčích, ale jednoznačně očekávám, že tyto komise vyvodí v tomto případě nekompromisní závěry," prohlásil Fousek.