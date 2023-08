Almási dvěma góly naštval bývalého trenéra. Prý jsem si je měl nechat na jindy, smál se

„Jo jo, to tak bývá… Škoda,“ pousmál se Smetana. „Připravovali jsme se na něho, měli jsme ho ve vápně lépe obsazovat. Musíme uznat, že co se týče individuální kvality, tak jsme narazili na těžkého soupeře,“ pokračoval 40letý trenér.

Utkání proti klubu, který mu dal šanci trénovat v první lize, hodně prožíval. I když zvláštní motivaci po zápase nepřiznal. „Pro okolí, pro lidi tady jsou zápasy s Baníkem vždy něco víc. Já to bral tak, že jsme chtěli vyhrát a nepotřebovali jsme kluky ani motivovat. Když přijede takový soupeř, jde to samo. Bohužel se to nepovedlo,“ vykládal Smetana.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Ondřej Smetana na archivním snímku během působení v Baníku Ostrava.

„Férově si ale musíme přiznat, že kdybychom to zvládli, stejně bychom asi pohár nevyhráli a bral by nám na podzim síly. Tak to prostě je, víme to. Kluci si to užili a jdeme se připravit na sobotu. Moravskoslezská fotbalová liga je pro nás mnohem důležitější soutěž než MOL Cup,“ zdůraznil Smetana.

Po utkání, které Baník vyhrál 2:0, se Smetana s Almásim přátelsky objali a už s úsměvy na tvářích uplynulých devadesát minut rozebírali. „Říkal mi, že jsem se nemusel gólově chytit zrovna na nich, že jsem si to mohl nechat na jindy,“ smál se Almási. „Ale myslím, že už jsem na ten gól čekal dost dlouho. Jsem moc rád, že mi to tam padlo.“

Poprvé se urostlý útočník prosadil v 35. minutě prvního poločasu hlavou po centru Pojezného, výhru stvrdil šest minut před uplynutím hrací doby efektně patičkou. „Patička chtěná. Ale ta situace byla tak rychlá, že jsem na tím ani nepřemýšlel. Někdy jsou takové momenty jednodušší, než když mám čas přemýšlet, co s míčem,“ zasmál se Almási a narážel na moment, po kterém viděl žlutou kartu za nafilmovaný pád přes rukavice hlučínského brankáře Ondřeje Kolenka.

„Já si myslím si, že to byla penalta, ale musím se na to kouknout. Trochu mi na tom terénu míč utekl, když jsem se brankáře snažil obejít. Gól z toho nebyl, naštěstí jsem pak dal ještě jeden,“ oddychl si Almási.