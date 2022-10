Jsem rád, že mi říkají hovado. Limberský byl i přes vysokou prohru spokojený

Ukázala se kvalita obou týmů, výsledek je naprosto zasloužený. Jsme hlavně rádi, že se nám podařilo skórovat. Přeci jen je to takhle o dost lepší, než prohrát 0:5, fanoušci alespoň mohli oslavit gól. Mrzí nás ale tři inkasované brankypo rohových kopech, při nich se smazávají rozdíly mezi jednotlivými hráči a záleží spíše na zodpovědnosti. Měli jsme si to lépe pohlídat.

Určitě, byl to krásný zážitek pro diváky. Rozjel jsem ji samozřejmě já. (smích) Po zachycení přihrávky na půlce jsem přihrál Frantovi Dvořákovi, pak se přenesla hra na Petra Došlého a Dvořka si jeho centr našel, ve vzduchu je ohromně silný.

Co váš individuální výkon, jak se vám hrálo?

Zápas jsem si užil, moc mě to bavilo. Ke konci už trochu docházely síly, přeci jen jsme nedrželi míč, což vždycky bolí. Přesto bych si takových zápasů přál hrát více, bohužel mám svůj věk a kolena už mi úplně neslouží.

Vnímal jste pokřiky sparťanských fanoušků na vaši adresu? Tradiční „Limberský, ty jsi hovado" si již přivlastnili fanoušci Plzně, je to pro vás vůbec něco negativního?

Naopak, mám z toho radost, dlouho jsem to neslyšel, naposledy právě na Viktorce. Teď jsem se toho znovu dočkal i od sparťanů. Moc mě to těšilo a kdykoliv budou takhle křičet, budu rád.

Ve Viktorce jsme se Spartou často plnili roli favorita, teď to bylo úplně naopak. Myslím si ale, že to byl zážitek pro celé Domažlice, přišlo přes tři tisíce lidí a panovala skvělá atmosféra. Naši hráči si alespoň zkusili, jaké to je hrát proti top soupeři a viděli, že ten rozdíl je poměrně velký.