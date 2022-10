Plzeň si zaletěla do Hlučína pro vyřazení. Tohle se nestává jen tak, culil se třígólový Smékal

„Přestože domácí hráli dobře, jednoznačně jsme tohle utkání měli zvládnout a postoupit. Rozdíl v kvalitě týmů nebyl takový, jaký bychom si představovali. Jsme zklamaní, protože jsme si v poháru mysleli vysoko," vykládal trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek.

Plzeňský kouč dal příležitost hráčům širšího kádru, jen na lavičce utkání začali Chorý, Bucha, Kalvach, Mosquera či Pernica. „Šli jsme do toho s tím, že trošku pošetříme některé hráče, kteří odehráli v poslední době hodně zápasů. Udělali jsme proto poměrně hodně změn a v první půli jsme si nevytvářeli šance. Proto jsme do druhé půle poslali hned čtyři nové hráče. Chtěli jsme být silnější v ofenzivě, proto tam šel Chorý," popisoval Bílek.

Plzeňský dlouhán byl zkraje druhé půle faulován, nařízenou penaltu mu ale zlikvidoval domácí Jakub Lapeš. A pak už favorit jen dotahoval. „Po té penaltě jsme si vytvořili další dvě stoprocentní šance, které jsme ale neproměnili. A pak soupeř nás pak po našich chybách trestal," poukázal trenér hostů.

Foto: Jiří Tomaškovič Václav Pilař (vlevo) a kapitán Hlučína Radim PlesníkFoto : Jiří Tomaškovič

Závěr hosté dohrávali v deseti, protože po zranění stopera Kaši už nemohli střídat. „I tak bylo vidět, že chceme to utkání otočit, bohužel jsme zase udělali chybu," krčil rameny Bílek.

„Jsme zvyklí na mnohem větší zápasy a dotahovali jsme proti silnějším soupeřům. Nemělo by nás rozhodit, že jednu dvě šance nedáme," přemítal záložník Plzně Pavel Bucha, jenž v 90. minutě srovnal na 2:2. Do prodloužení se ale nešlo. Ve čtvrté minutě nastavení Smékal brankáře Jedličku pokořil potřetí v zápase a na vyrovnání už hosté neměli čas.

„Řekli jsme si, že není nic víc, než když přijede mistr a že si to jdeme užít. Trenér nám řekl, ať hrajeme náš fotbal, ať se jich nebojíme a ukážeme, že na to kvalitu máme. Bylo to trochu snové chtít Plzeň porazit, ale podařilo se nám to. Je to paráda, tohle se nestává jen tak," culil se po nečekaném postupu Smékal.

Foto: Jiří Tomaškovič Plzeňský Pavel Bucha a Dominik Mládek z HlučínaFoto : Jiří Tomaškovič

„Je to něco úžasného. Samozřejmě víme, že Plzeň v prvním poločase nehrála v sestavě jako proti Bayernu, ale ve druhém už to tak bylo. Nelze než si to užívat. Postoupili jsme zaslouženě, protože šancí, které jsme si vytvořili a neskončily gólem bylo dost. Gól Buchy v devadesáté minutě byl fantastický, ale bylo by to pro nás strašné zklamání. Fotbal ale dokáže být někdy spravedlivý," usmíval se trenér Hlučína Filip Smékal.