První penalta byla klíčová, kdybych ji nechytil, těžko bychom vyrovnávali, mínil hrdina Slovácka Nguyen

Jsou vždycky loterií. Tentokrát jsme štěstí při nich měli my. Honza Stejskal měl fakt smůlu. Dvě chytil, ale v podstatě si obě srazil do brány. Já měl naopak štěstí.

Klíčový penaltový zákrok byl asi hned ten první, když jste v 86. minutě vychytal Gonzáleze. Vnímáte to také tak?

Rozhodně. Už to bylo ke konci. Kdybychom dostali gól, těžko bychom vyrovnávali.

Nějaké jeho penalty jsem viděl. Gólman však pokaždé přemýšlí, zda to dá na tu či onu stranu a stejně se většinou rozhode podle své intuice. Já to teď tak udělal a vyplatilo se.

Asi jo. Myslím, že minulý rok se mi to povedlo ještě v barvách Liberce právě proti Slovácku.

Ligu jste zatím na jaře nehráli. Mohli jste se tedy soustředit výhradně na pohárové čtvrtfinále v Olomouci. Byla to pro vás výhoda?

Neřekl bych. Přece jen to byl první ostrý zápas po zimní pauze. Týmy v této fázi sezóny mají ještě dost sil a my navíc nebyli rozehraní.

Hráli jste s hodně improvizovanou obranou. Ti, co nastoupili za marody, to zvládli?

Jo. Kluci to hráli výborně. Trenér nás nabádal, že jsme dostávali v přípravě hodně gólů, s tím, že spokojený nebyl. Chtěli jsme se proto odpíchnout od nuly vzadu. To se povedlo a jsme za to všichni rádi.