Pohárová pohádka. Prvoligovému týmu dal gól bomber z 1. A třídy

Ale upřímně, těžko se tomu věří. Vždyť v pohárovém duelu s Jabloncem naskočil do hry krátce po pauze a už po pěti minutách na place se prosadil stylem, za který by se nestyděli ani ostřílení ligoví bombeři. Našel si centr z levé strany, položil se do něj a parádní rybičkou rozpoutal gejzír radosti domácích fandů. Ač se jednalo pouze o čestný zásah, neboť favorizovaný Jablonec, hrající téměř v plné palbě, v tu chvíli již vedl o čtyři branky, celá Admira a obzvláště Burýšek na něj budou zajisté dlouho vzpomínat.

Ten v mládeži strávil nějaký čas coby hráč pražské Dukly, načež se přesunul do Motorletu, kde si prvně ozkoušel dospělý fotbal, převážně v rezervním týmu. V roce 2019 přestoupil do osudových Střešovic, kde se za první dvě, covidovými opatřeními zkrácené sezony, prosadil pouze třikrát. V ročníku 2021/22 už devatenácti góly i díky posunu v sestavě konečně naznačil do té doby neznámý útočný potenciál, a dále už to znáte. 51 branek a laso z Admiry, za níž teď pálil proti prvoligové defenzivě.