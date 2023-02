Položil nás hned první gól, litovala Cahynová po debaklu. Řekla, čím by se Česko mohlo inspirovat od Austrálie

První zápas, první porážka. České fotbalistky musely hned zkraje turnaje Cup of Nations vydýchat výprask 0:4 od domácí Austrálie. „Je to trochu kruté, v prvním poločase jsme byly vyrovnaným soupeřem. Kdybychom proměnily šance, vypadalo by to jinak,“ smutnila záložnice Klára Cahynová. Bude v neděli proti Jamajce líp?

Foto: FAČR/PJml Záložnice Klára Cahynová (číslo 12) s českým týmem vstoupila do turnaje Cup of Nations porážkou 0:4 s domácí Austrálií.Foto : FAČR/PJml

Článek Pohled na světelnou tabuli byl pro dámy v červených dresech při odchodu do kabin hořký: Australia vs. Czechia 4:0. Škoda nevyužitých šancí v první půli, kdy Češky několikrát vychytala brankářka Mackenzie Arnoldová. „První poločas jsme odehráli velmi dobře. Dařilo se nám plnit úkoly, byli jsme dobře organizovaní a soupeře jsme nepouštěli do vyloženějších šancí. Dobře jsme dohráli několik akcí, bohužel bez gólu," mrzelo trenéra Karla Radu ve videu pro FAČR. Český tým na slibný první poločas nenavázal, po pauze pod temným nebem v Gosfordu zářily už jen Australanky. První gól přišel hned zkraje druhého poločasu. „Tuhle pasáž jsme prospaly, gól na 0:1 nás položil a postupně jsme fyzicky odpadaly. Ve druhé půli jsme měly možná jedno zakončení, což je strašně málo," litovala Cahynová. Druhý poločas byl v režii našich soupeřek. pic.twitter.com/5mrrie96Lt — ženský fotbal (@zenyfotbal) February 16, 2023 „Po prvním gólu hned následoval druhý a Australanky získaly sebevědomí. Zato nám začaly docházet síly a nakonec jsme prohráli jednoznačným výsledkem. Padla na nás i trochu únava po dlouhém cestování, doteď jsme vstřebávali časový posun," poznamenal Rada. „Ve druhém poločase nás Australanky přehrávaly. Byly lepší v soubojích, celkově měly víc sil a byly důraznější v zakončení," popsala Cahynová. Osm tisíc fanoušků I kulisy se v porovnání s Českem lišily. Austrálii ženský fotbal baví, pět měsíců před startem domácího mistrovství světa na přípravu s Českem přišlo skoro osm tisíc lidí. „Je super, jak je tady ženský fotbal vnímaný. Místní se těší na každý zápas i na šampionát. Tohle českému fotbalu chybí. Nadšení, profesionalita, peníze... Bavíme se o tom pořád dokola. Dokud se to nezlepší, bude těžké být vyrovnaným soupeřem takovým týmům, jako je Austrálie," vykládala Cahynová. Už v neděli český tým narazí na Jamajčanky (4.50 SEČ v Sydney), což jsou další účastnice letošního MS. Stejně jako Španělsko, s kterým Češky turnaj příští středu uzavřou. „Musíme do toho jít s mnohem větším sebevědomím. Máme dobrý tým: chce to víc držet míč a být kreativnější," zavelela Cahynová. „Zbývají nám dva zápasy, nic není ztracené."

Reklama