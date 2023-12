Problém pro Brazílii. FIFA hrozí suspendací reprezentace

Loňské volby, během nichž byl prezidentem CBF do roku 2026 zvolen Ednaldo Rodrigues, zrušil 7. prosince kvůli údajným nesrovnalostem soud v Riu de Janiero a vedení svazu bylo odvoláno. Podle soudního rozhodnutí se dočasným šéfem organizace stal prezident Nejvyššího soudu pro sport José Perdiz, jenž dostal za úkol uspořádat do 30 dnů nové volby. V minulém týdnu rozsudek potvrdily další dva soudy.

FIFA ale nyní před uskutečněním nových voleb varovala pod hrozbou suspendace. Situaci považuje za nedovolené vměšování státních orgánů do chodu národní federace. V druhém lednovém týdnu vyšle do Brazílie komisi složenou z delegátů FIFA a představitelů jihoamerické konfederace CONMEBOL, aby aktuální stav posoudila přímo na místě. Do té doby má CBF nařízeno vyčkat s dalšími kroky.