Mladé fotbalistky podlehly Španělkám

ME fotbalistek do 19 let v Česku: Skupina A: Česko - Španělsko 0:5 (0:2) Branky: 69. a 76. Moralová, 23. Elexpuruová, 37. Fiammaová, 47. Pinedová. Itálie - Francie 2:2 (1:0). Skupina B: Švédsko - Anglie 1:0 (1:0), Norsko - Německo 2:1 (0:1).

Reklama