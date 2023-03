Válka za humny, snahy o převrat. Situace v Moldavsku je křehká, ale země funguje, uklidňuje velvyslanec před duelem v Kišiněvě

Situace v Moldavsku je křehká. Na začátku devadesátých let uplatnili Rusové v části Moldavska v Podněstří separatistický model, který zopakovali později na Ukrajině. Podněstří je kontrolováno částečně ruskými vojáky. Nicméně země funguje. Nemyslím si, že je v současné době možné, že by Rusové otevřeně napadli Moldavsko.

Letiště v Kišiněvě bylo několik měsíců po zahájení invaze Ruska na Ukrajinu uzavřeno. Otevřeno bylo až poté, co začalo splňovat podmínky, aby letadla mohla po startu bezpečně stoupat ve směru na Rumunsko. Moldavsko je relativně malá země, než by letadla nastoupala do nějaké letové výšky směrem na Ukrajinu, dostala by se do tamního vzdušného prostoru, který je pro civilní lety uzavřený. Ano, za poslední rok se stalo několik případů, kdy zbytky sestřelených ruských raket spadly na území Moldavska. Nikoho však naštěstí nezabily.