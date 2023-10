Římské peklo očima fanouška Slavie: Nejhorší výjezd v životě!

„Před zápasem docházelo k brutálním kontrolám, což se asi dalo čekat. Ale i takovým způsobem, že například mužští policisté šacovali ženy. To jsem u nás snad nikdy neviděl,“ vyprávěl fanoušek Petr, jehož celé jméno redakce zná. Jenže tím to podle něj zdaleka nekončilo.

To už tu někdy bylo?! Prohlídka před vstupem do sektoru hostů v Římě. pic.twitter.com/kYJi7WJK5z

Během samotného zápasu se situace pomalu, ale jistě vyhrocovala. „Fanoušci AS Řím ve vedlejším sektoru začali provokovat. Házeli po slávistech plastové lahve, jednoho kluka to trefilo do zad a museli ho ošetřovat. A k podobným incidentům, i když třeba ne tak vážným, docházelo po celé utkání,“ pokračuje vyprávění přímého aktéra.

Po každém duelu, nejen pohárovém, je pak zvykem, že fandové hostujícícho celku jsou ve své sekci stadionu drženi o něco déle. V Římě ale situace došla do extrému. „Řekli nám, že tam máme čekat. Všichni v normální atmosféře seděli a nic extra se nedělo. Zničehonic pak naběhli do sektoru těžkooděnci a začali vše eskalovat, docházelo k různým strkanicím. Nikdo netušil, z jakého důvodu,“ kroutil hlavou fanoušek sešívaných.

„Po tak dlouhém čekání jsem měl skoro vybitý mobil. Chtěl jsem si rychle zavolat odvoz domů, ale policie to blokovala, takže to nebylo možné. A do hotelu jsem to měl asi dvacet kilometrů. Kvůli tomu, jak málo procent baterie mi zbývalo, bych pěšky zpátky ani netrefil. Nakonec jsem si mohl objednat dodávku. V přepočtu asi za 1500 korun, ale zaplaťpánbůh jsem se na hotel tedy dostal,“ zakončil své vyprávění.