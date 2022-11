Sbohem? Jen na shledanou... Dojatý Piqué se rozloučil s milovanou Barcelonou. A zase vyhrál

„Narodil jsem se tady a taky tady umřu," říkal do mikrofonu. Hlas se mu lehce třásl a fanouškům na nasvíceném Camp Nou vlhly oči. Zlaté dítě jménem Gerard Piqué ještě jednou přetáhlo přes hlavu barcelonský dres s číslem 3 a odehrálo poslední zápas pestré kariéry.

„Když stárnete, pochopíte, že milovat někdy znamená odejít," pravil Piqué po své velké derniéře. Mimochodem, znovu vyhrál: Barcelona porazila Almeríi 2:0 a minimálně do pondělního večera bude lídrem španělské ligy. Tu Piqué ovládl osmkrát a další tři triumfy přidal v nablýskané Champions League. Celkem má s Barcelonou 30 trofejí, víc jich stihli jen Piquého dávní parťáci Lionel Messi (35) a Andrés Iniesta (32).

„Tomu klukovi se splnilo úplně všechno. Chtěl se stát velkým hráčem Barcelony - a dokázal to. Bylo mi ctí být jeho trenérem," vyznal se Pep Guardiola. Piqué patřil k pilířům jeho Barcelony, která na přelomu první a druhé dekády tohoto století byla nejlepším týmem planety.

Mělo by se ulevit jemu i Barceloně: byl pohádkově placeným hráčem druhého sledu, pro trenéra Xaviho znamenal až pátou volbu. A co dál? Vsaďte se, že se Piqué neztratí: jeho investiční skupina Kosmos financuje tenisový Davis Cup a navíc mu patří druholigový klub FC Andorra. Taky je tu to jeho barcelonské na shledanou... Už teď se spekuluje o tom, že se jednou vrátí třeba jako klubový prezident.