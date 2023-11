Sedmnáctiletý talent Endrick je poprvé v brazilské fotbalové reprezentaci

„Je to hráč, který má velký potenciál. Uvidíme, jestli se mu povede ho potvrdit,“ řekl Diniz na tiskové konferenci o Endrickovi. „Ta nominace neznamená, že je pod tlakem. Je to ocenění a pohled do budoucnosti, co může z tohohle kluka být. Kluk, co se narodil v roce 2006, musí upoutat mou pozornost, když předvádí to, co předvádí. Momentálně září, hraje v Brazílii proti výborným týmům a dokáže se prosadit,“ uvedl brazilský kouč.