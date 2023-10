Slávistky deklasovaly Kluž i v odvetě a znovu si zahrají skupinu Ligy mistryň

Fotbalistky pražské Slavie v odvetě play off o postup do Ligy mistryň zvítězily 6:0 na hřišti Olimpie Kluž a v součtu s domácí výhrou 5:0 prošly podruhé za sebou do skupinové fáze elitní soutěže. Od 18:30 nastoupily k odvetě proti Eintrachtu Frankfurtu i sparťanky, které na úvod v Německu prohrály 0:5.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Fotbalistky Slavie se radují z branky (archivní foto)

Článek České mistryně poslala v Kluži do vedení v desáté minutě po závaru před brankou keňská útočnice Nekesaová, která otevřela skóre i v úvodním duelu. Krátce před pauzou zvýšila střelou na přední tyč Morávková. V závěrečné půlhodině už domácí Pražankám nestačily a další branky přidaly Šurnovská, Khýrová a Američanky McLaughlinová se Stackpoleovou. Slavia je jedním z 12 postupujících týmů ze závěrečného kola kvalifikace, které doplní v hlavní fázi obhájkyně trofeje z Barcelony a také Chelsea, Lyon a Bayern Mnichov. Skupinová fáze začne v listopadu. V minulé sezoně získaly svěřenkyně trenéra Pitáka ze šesti zápasů dva body a v konkurenci Wolfsburgu, AS Řím a St. Pöltenu obsadily ve skupině poslední místo. Největším úspěchem českého týmu na mezinárodní klubové úrovni jsou tři účasti Slavie ve čtvrtfinále Ligy mistryň. Jednou se mezi osm nejlepších v této soutěži (pod dřívějším názvem Pohár UEFA) probojovala také Sparta, tehdy se ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách. Odvetné utkání závěrečného 2. kola kvalifikace fotbalové Ligy mistryň: Olimpia Kluž - Slavia Praha 0:6 (0:2) Branky: 10. Nekesaová, 45. Morávková, 62. McLaughlinová, 72. Šurnovská, 75. Stackpoleová, 83. Khýrová . První zápas: 0:5, postoupila Slavia. Sestava Slavie: Lukášová - Šlajsová, Keeneová, Bartovičová, Xiangtingová (73. Veselá) - McLaughlinová, Šurnovská (73. Bendová) - Růžičková (63. Divišová), Černá (63. Stackpoleová), Morávková (63. Khýrová) - Nekesaová. Trenér: Piták. Liga mistrů Slávistky rozdrtily Kluž a jsou blízko postupu do skupiny Ligy mistryň