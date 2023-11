Superstřelec dosáhl dalšího milníku. Haaland ve šlágru víkendu psal historii

Na hranici vápna si našel přihrávku Nathana Akého, krátce si balon potáhl a prásk. Gól! Ale on to Erling Haaland asi ani jinak neumí… Norský snajpr ve službách Manchesteru City otevřel skóre remízového zápasu s Liverpoolem (1:1) a svým padesátým zásahem v osmačtyřicátém utkání v Premier League se zase jednou zapsal do knihy rekordů. Nikdo v historii anglické nejvyšší totiž nenastřílel padesát branek za menší počet duelů.

Foto: Jason Cairnduff, Reuters Útočník Manchesteru City Erling Haaland oslavuje gól do sítě brankáře Alissona z Liverpoolu.

Článek Haaland za sebou navíc konkurenci nechal takříkajíc o parník. Až dosud daný rekord držel Andy Cole, jemuž se padesátigólové hranice podařilo dosáhnout za pětašedesát střetnutí. Na dalších místech žebříčku figurují například Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy, Fernando Torres či Mohamed Salah. Prostě samé kapacity, ale Haaland jim vládne se solidním náskokem. Fotbalisté, kteří dali nejrychleji 50 gólů v Premier League Počet zápasů Erling Haaland 48 Andy Cole 65 Alan Shearer 66 Ruud van Nistelrooy 68 Fernando Torres 72 Mohamed Salah 72 Norský střelec působí v City teprve druhou sezonu, i tak ale stihl dosáhnout pěkné řádky milníků. 36 trefami do černého v minulém ročníku vytvořil rekord Premier League, 52 góly ve všech soutěžích (včetně domácích i evropských pohárů) pak také rekord pro hráče působící v téže lize. Jediným fotbalistou v anglické nejvyšší soutěži, který se prosadil vícekrát, byl Dixie Dean z Evertonu v sezoně 1927/28. Tehdy se ale liga kolébky fotbalu ještě Premier League nejmenovala. Šlágr 13. kola gólově otevřel Erling Haaland! 🎯 pic.twitter.com/31milgs8jd — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 25, 2023 Trenér Pep Guardiola z další trefy bombera žádnou vědu nedělal. „Jeho kvality moc dobře známe,“ pravil 52letý Španěl, jehož i přes konečný nerozhodný výsledek výkon mužstva potěšil. „Hráli jsme excelentně. Jsem pyšný na to, že již osm let se prezentujeme stále ve stejném duchu. Byli jsme dobří ve všech ohledech, což bylo proti tak výtečnému soupeři třeba,“ uvědomuje si Guardiola. Liverpool totiž kousal a vítězství Citizens nedopřál, o což se vyrovnáním postaral Trent Alexander-Arnold. „Beru to jako získaný bod. Několikrát už jsme proti City hráli o dost lépe, a skončilo to porážkou. Navíc jsme měli i šance rozhodnout utkání v náš prospěch,“ myslí si 25letý Angličan. „S výsledkem jsem spokojen. Není náhoda, že City doma v poslední době vyhráli tolik zápasů po sobě, že ani nevím kolik,“ doplnil ho trenér Jürgen Klopp. Pro upřesnění – jeho svěřenci ukončili třiadvacet utkání dlouho sérii vítězství soupeře před vlastními fanoušky. Navíc se za ním, díky remíze, v tabulce stále nachází jen o bod, ačkoliv oba aktéry šlágru víkendu přeskočil Arsenal. Kanonýři se po výhře 1:0 nad Brentfordem, kterou zařídil Kai Havertz, s těsným náskokem vyhřívají na čele Premier League.