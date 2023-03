Svátek pro Budějovice: po dlouhých letech v semifinále. Dynamo poslaly dál dva zásahy pohárového experta

Jeho tým stejně jako v únorovém osmifinále s Hradcem Králové (2:0) rozhodl hned v první půli, hladový Zajíc dvakrát slavil po střelách z hrany malého vápna. „Takhle jsme si první poločas představovali. Druhá půle byla horší: podvědomě myslíte na to, že máte dva góly navrch, ale zvládli jsme to. Je to pro nás zdvižený prst před nedělní ligou se Slavií, že by se nám podobný přístup nemusel vyplatit," poznamenal trenér Zápotočný.