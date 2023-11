Totální nezodpovědnost. Zbláznili se, žasnou experti nad mejdanem reprezentantů

„Taky jsme nebyli svatí, ale v tomhle se chlapci zbláznili. V pátek odehráli jeden zápas a hned v pondělí je čeká další. Navíc ten nejdůležitější z celé kvalifikace,“ zdůraznil Frýdek. „Taky to nechápu. Všichni tři jsou zkušení a měli by vědět, o co jde. Jestli chtěli něco probrat, měli to udělat v hotelu na pokoji. Tohle není v pořádku,“ dodal bývalý reprezentant David Jarolím, jenž hrál 15 let v Německu.

„Kdyby reprezentace měla jistý postup už po pátečním zápase s Polskem, asi by to nikdo neřešil, ovšem za téhle situace je to totální nezodpovědnost,“ podotkl Jarolím. „Hlavně v případě Coufala bych to nečekal. Na první pohled je to poctivý kluk a vždycky na mě dělal dobrý dojem. Třeba nic nepil, každopádně směrem k veřejnosti to není dobrý vzkaz. Situace je napjatá a jak jsem pochopil, tým bojuje za trenéra, ale hráči jdou za dýchánek.“

„Mladí by si to nedovolili. Na druhou stranu, ani tihle ostřílení borci si přece nemohli myslet, že jim to projde. Zvlášť dneska, když vás každý může snadno vyfotit nebo rovnou natočit na telefon,“ pravil Frýdek.

Jaký může mít skandál dopad na atmosféru a nastavení týmu? „I bez těch tří to kluci musí zvládnout a postoupit. Minimálně Coufal s Brabcem by podle mě šli do základu, ale jsou tam jiní. Šanci může dostat třeba dravý Kušej. Moldavsko taky hraje o postup, ovšem i tak by ho český tým měl přejet,“ poznamenal Jarolím. Frýdek to vidí stejně: „Věřil jsem v postup už proti Polsku a věřím i teď, když stačí jen bod. Doufám ale, že tým bude hrát na vítězství.“

Otázkou je, jestli si Coufal, Brabec a Kuchta nezavřeli dveře do reprezentace navždy. „Za téhle situace udělali nesmyslnou věc, ale na definitivní soudy je moc brzy. Teď jde jen o zápas s Moldavskem a postup na EURO. Aféra z diskotéky se pak dá dořešit časem s chladnou hlavou,“ nastínil Jarolím. „Za nás se taky stávalo, že někdo přišel ráno zmuchlaný. Většinou to vyřešila mastná pokuta a příště jste si to rozmysleli,“ vzpomínal Frýdek. „Pokud budou všichni tři hrát dobře v klubu, nemyslím si, že by v reprezentaci měli skončit úplně.“