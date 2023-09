Třaskavý los! V domácím poháru dojde k pražskému i východočeskému derby

Dvaatřicet týmů, šestnáct postupujících do další fáze, dvě pikantní derby. Tak by se dal ve zkratce shrnout los třetího kola MOL Cupu. Boj o postup čeká všechny prvoligové týmy kromě Karviné, která v předchozím kole vypadla s třetiligovým Uničovem. Většina nadcházejících pohárových utkání by se měla odehrát ve středu 27. září, přesné termíny budou ujasněny v následujících dnech.

Foto: @leparisien_fdiv, Twitter Ilustrační foto.

Článek O klíč od hlavního města se jako v tradičním měření sil Sparty a Slavie, sice v pohárovém derby hrát nebude, i tak půjde se ale příznivci české kopané dočkají atraktivního pražského klání. Sparta Praha, úřadující mistr ligy a stříbrný medalisita z minulého ročníku MOL Cupu, na Letné totiž přivítá Viktorii Žižkov. Ta sice mometálně působí ve druhé nejvyšší soutěži, není tomu ale tak dávno, co se oba celky poměrně pravidelně střetávaly v lize. 🏆 MOL CUP | Ve 3. kole domácího poháru se na Letné utkáme s Žižkovem. Oficiálním hracím dnem je středa 27. září. Přesný termín včetně času výkopu bude potvrzen v nejbližších dnech 🗓️

#acsparta | #molcup pic.twitter.com/kLj9FsiG55 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 13, 2023 Mimochodem, Viktorii tak možná čeká sparťanský dvojboj. Pokud by totiž k pohárovému duelu došlo 27. září, jak říká předběžný plán, tak hned v dalším víkendovém zápase druhé nejvyšší soutěže přivítá Žižkov na svém stadionu rezervu Sparty. A aby pikantností nebylo málo, právě béčku Letenských Viktoria hřiště Na Seifertce propůjčuje i pro jeho domácí zápasy. Druhé derby ponese cejch východních Čech, druholigová Chrudim bude hostit Hradec Králové. Vzdálenost mezi oběma městy činí jen něco málo přes třicet kilometrů, oba kluby k sobě navíc mají blízko nejen geograficky. Votroci často posílají své mladé naděje na hostování právě do Chrudimi, v tuto chvíli tam působí talentovaní Lukáš Hájek, David Jurčenko a Daniel Kutík. Navíc křídelník Petr Juliš posílil Hradec před sezonou právě z kádru jeho soupeře ve třetím pohárovém kole. Ve 3. kole @MOL_Cup nás čeká bitva na trávníku nedalekého soupeře – MFK Chrudim ⚔️https://t.co/lY74NzWW74 — FC Hradec Králové (@FCHradec) September 13, 2023 Obhájce titulu z minulého ročníku ze Slavie se dočkal o poznání přívětivějšího losu než výše zmínění. Nejlepší střelec historie národního týmu Jan Koller a manažer komunikace MOL Martin Pavlíček jí z osudí týmů vylosovali možná papírově nejschůdnějšího oponenta, divizní Mariánské lázně. Západočeské mužstvo tak čeká fotbalový svátek v podobě měření sil s jedním z nejlepších týmů v zemi, jako odměna za to, že již dokázalo v pohárové cestě vyřadit hned tři soupeře (Březovou, Karlovy Vary a Petřín Plzeň). 🏆 Prvním soupeřem sešívaných na cestě za obhajobou trofeje @MOL_Cup bude FC Viktoria Mariánské Lázně! ⚔️



Předběžným hracím termínem pro zápasy třetího kola je 27. září, přesné datum a čas budou zveřejněny v příštích dnech. 🙌



Druhý a poslední zástupce z divize, SK Kladno, se pak bude pokoušet překvapit Zlín. Plzeň čeká měření sil s Brnem, Pardubice budou zachraňovat čest prvoligových mužstev na hřišti Uničova, již zmíněného kata zatím jediného vypadnuvšího celku z Fortuna ligy. Los třetího kola MOL Cupu SK Kladno – FC Zlín SK Zápy – SK Sigma Olomouc TJ Jiskra Domažlice – Bohemians Praha 1905 SK Sparta Kolín – Baník Ostrava FC Viktoria Mariánské lázně – Slavia Praha SK Uničov – FK Pardubice FK Mladá Boleslav – FC Sellier & Bellot Vlašim/ FC Slovan Velvary* FK Dukla Praha – SFC Opava MFK Chrudim – FC Hradec Králové FC Zbrojovka Brno – FC Viktoria Plzeň FC Vysočina Jihlava – FC Slovan Liberec SK Hanácká Slavia Kroměříž – SK Dynamo České Budějovice FK Teplice – MFK Vyškov FK Jablonec – 1. SK Prostějov SK Líšeň 2019 – 1. FC Slovácko AC Sparta Praha – FK Viktoria Žižkov *v případě postupu Vlašimi bude Boleslav svůj zápas hrát doma, při postupu třetiligových Velvar by cestovala na hřiště soupeře

