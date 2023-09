Trenér Inzaghi prodloužil smlouvu v Interu Milán

Trenér Simone Inzaghi prodloužil smlouvu v Interu Milán, který v minulé sezoně dovedl do finále fotbalové Ligy mistrů. S vedením klubu se dohodl na spolupráci minimálně do června 2025. Inter o tom informoval na svém webu. Sedmačtyřicetiletý Inzaghi přišel do Interu předloni z Lazia Řím místo Antonia Conteho. S týmem slavil dvakrát domácí pohár i Superpohár a v červnu bojoval o trofej v Lize mistrů. Milánský klub však podlehl Manchesteru City (0:1). V domácí soutěži Inter skončil třetí za Neapolí a Laziem. V této sezoně Serie A zatím neklopýtl a po třech kolech vede tabulku bez inkasovaného gólu.

