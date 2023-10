Úplně prázdná branka a… tyč. Útočník Liverpoolu zahodil nemožné

Navíc akce uruguayského forvarda stejně brankou skončila. Od brankové konstrukce se balon totiž odrazil k Ryanu Gravenberchovi, který gólmana následně obešel podruhé a zvyšoval na 4:1. Núñez tak do statistik zapsal opravdu hodně kuriózní asistenci. V utkání se navíc předtím jednou prosadil. A to povedenou pumelicí pod břevno z o dost obtížnější pozice, takže s jeho výkonem i tak panovala spokojenost.

„Hrál fantasticky. Upřímně mi ani nevadí, že v té šanci trefil tyč, protože předtím to provedl neskutečně přesvědčivě. Zbavil se jak obránce, tak brankáře. Jasně, že to vypadalo trochu groteskně, ale Ryan to pak napravil, takže je vše v pořádku,“ usmíval se trenér Jürgen Klopp.

„Je kruté říci, že tohle přesně ho vystihuje,“ hodnotil situaci někdejší anglický záložník Joe Cole. „Za každý aspekt hry by dnes vyfasoval jedničku, ale zakončování? Tak za tři,“ pokračoval. „Když přišel do Chelsea Didier Drogba, také nebyl úplně vybroušený. Liverpool tak bude doufat, že se Núñez časem stane podobným typem útočníka,“ nabídl pak srovnání s bývalým spoluhráčem z Blues.

Liverpool každopádně korunoval prozatím bezchybnou jízdu skupinou E Evropské ligy již třetím triumfem ze tří utkání. O postupu Reds do další fáze pochybuje málokdo, experti naopak míří ještě o dost výš. „Mám za to, že se dostanou hodně daleko. Skoro si říkám, co v téhle soutěži vlastně dělají. Musí ji vyhrát, vždyť o titul by klidně mohli bojovat i v Lize mistrů,“ má jasno Cole.