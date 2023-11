VAR nenávratně snižuje autoritu sudích, řekl kouč Tottenhamu po bláznivém zápase

„Video vede k neustálé erozi respektu rozhodčího. Fotbal se ubírá do fáze, kdy bude existovat forenzní studie každého rozhodnutí sudího. A nakonec bude hru ovládat někdo u televizní obrazovky pár kilometrů daleko,“ vykládal Postecoglou. „Nejsem ale v pozici, kdy bych to dokázal ovlivnit. Za 26 let trénování jsem verdikt rozhodčího pokaždé přijal, dobrý i horší. Byla by utopie myslet si, že nikdy nebudou špatná rozhodnutí.“