Velvary doma zaváhaly a neposkočily do čela ČFL. Béčku Slavie se to povedlo

Fotbalisté Velvar v sobotním zápase 7. kola ČFL remizovali doma s Přepeřemi 1:1 a nevyužili tak možnost dostat se alespoň do neděle do čela tabulky před Zápy, které mají zápas k dobru v na hřišti teplické rezervy. Zdařilo se to ve druhé skupině béčku Slavie, které předstihlo o skóre Hostouň. Ta v neděli hraje na půdě Plzně B.

Foto: Robert Procházka Ilustrační snímek.

Článek Poslední výsledky třetí a čtvrté nejvyšší domácí soutěže. ČFL; skupina A - 7. kolo: Loko Vltavín - České Budějovice B 2:5 (1:3) Motorlet Praha - Táborsko 0:0 Přeštice - Admira Praha 1:2 (1:1) Karlovy Vary - Slavia Praha B 1:4 (0:2) 1. Slavia Praha B 7 6 0 1 17:6 18 2. Hostouň 6 6 0 0 10:3 18 3. Povltavská FA 6 4 0 2 12:9 12 4. Plzeň B 6 3 1 2 12:10 10 5. Domažlice 6 3 1 2 10:8 10 6. Dukla Praha B 6 3 1 2 10:12 10 7. České Budějovice B 7 3 0 4 17:16 9 8. Písek 6 3 0 3 7:9 9 9. Admira Praha 7 3 0 4 9:16 9 10. Bohemians Praha 1905 B 6 2 2 2 11:10 8 11. Motorlet Praha 7 2 2 3 7:12 8 12. Přeštice 7 2 1 4 13:11 7 13. Loko Vltavín 7 2 1 4 13:14 7 14. Táborsko 7 1 3 3 17:16 6 15. Karlovy Vary 7 2 0 5 8:16 6 16. Králův Dvůr 6 1 0 5 7:12 3 ČFL; skupina B - 7. kolo: Velvary - Přepeře 1:1 (0:1). Česká Lípa - Ústí nad Labem 0:1 (0:1). 1. kolo: Živanice - Kolín 3:0 (3:0). 1. Zápy 6 6 0 0 13:0 18 2. Velvary 7 5 2 0 20:8 17 3. Jablonec B 6 4 1 1 10:5 13 4. Ústí nad Labem 7 4 1 2 7:5 13 5. Most-Souš 6 3 2 1 9:5 11 6. Chlumec nad Cidlinou 6 3 1 2 12:11 10 7. Brozany 6 3 1 2 9:9 10 8. Mladá Boleslav B 6 2 1 3 9:8 7 9. Přepeře 7 2 1 4 11:12 7 10. Pardubice B 6 1 3 2 9:12 6 11. Česká Lípa 7 2 0 5 4:12 6 12. Živanice 6 1 2 3 9:9 5 13. Liberec B 6 1 2 3 7:11 5 14. Kolín 6 1 2 3 5:11 5 15. Hradec Králové B 6 1 1 4 7:17 4 16. Teplice B 6 0 2 4 6:12 2 MSFL - 7. kolo: Třinec - Hlučín 0:0 Blansko - Zlínsko 1:0 (0:0) Frýdek-Místek - Rosice 1:1 (1:1) Frýdlant nad Ostravicí - Zlín B 0:2 (0:0) Hodonín - Slovácko B 2:0 (1:0) Uherský Brod - Bohunice 1:0 (0:0) 17. kolo: Frýdek-Místek - Třinec 3:0 (1:0) Hodonín - Ostrava B 0:3 (0:1) Karviná B - Uherský Brod 3:0 (2:0) Slovácko B - Blansko 2:0 (0:0) Uničov - Znojmo 1:2 (0:1) Zlín B - Bohunice 0:3 (0:1) Frýdlant nad Ostravicí - Zlínsko 2:0 (2:0) Hlučín - Start Brno 0:0 Utkání Rosice - Hranice se kvůli počasí nedohrálo. 1. Start Brno 7 5 1 1 13:7 16 2. Ostrava B 7 4 3 0 12:5 15 3. Uničov 7 4 1 2 19:7 13 4. Hlučín 8 3 4 1 12:6 13 5. Zlínsko 8 4 1 3 9:8 13 6. Frýdek-Místek 8 3 3 2 12:8 12 7. Třinec 8 3 3 2 14:13 12 8. Zlín B 8 2 5 1 10:10 11 9. Hodonín 8 3 2 3 7:11 11 10. Karviná B 7 3 1 3 15:11 10 11. Bohunice 8 3 0 5 10:13 9 12. Uherský Brod 8 2 3 3 4:12 9 13. Frýdlant nad Ostravicí 8 2 2 4 10:17 8 14. Znojmo 7 1 4 2 11:12 7 15. Rosice 7 1 4 2 8:10 7 16. Blansko 8 2 1 5 6:13 7 17. Slovácko B 8 1 3 4 8:11 6 18. Hranice 6 1 1 4 7:13 4 Divize A - 7. kolo: Petřín Plzeň - Sokolov 1:1 (1:0) Domažlice B - Mariánské Lázně 0:2 (0:1) Český Krumlov - Katovice 4:2 (2:1) Hořovice - Klatovy 3:1 (2:1) Příbram B - Doubravka 0:0 Soběslav - Rokycany 4:0 (0:0) Tachov - Komárov 0:0 1. Mariánské Lázně 7 5 1 1 15:6 16 2. Příbram B 7 4 2 1 17:8 14 3. Hořovice 7 4 2 1 9:6 14 4. Aritma Praha 6 4 1 1 10:4 13 5. Jindřichův Hradec 6 4 0 2 14:12 12 6. Rokycany 7 4 0 3 8:10 12 7. Sokolov 7 3 2 2 14:9 11 8. Petřín Plzeň 7 2 4 1 8:6 10 9. Soběslav 7 3 0 4 15:14 9 10. Doubravka 7 1 5 1 12:8 8 11. Klatovy 7 2 2 3 13:14 8 12. Komárov 7 2 2 3 9:10 8 13. Katovice 7 2 2 3 11:13 8 14. Domažlice B 7 1 1 5 6:13 4 15. Český Krumlov 7 1 1 5 8:26 4 16. Tachov 7 0 1 6 4:14 1 Divize B - 7. kolo: Chomutov - Meteor Praha 5:1 (1:0) Hřebeč - Admira Praha B 3:0 (2:0) Kladno - Brandýs nad Labem 2:1 (1:0) Štětí - Neratovice-Byškovice 1:0 (0:0) Cheb - Český Brod 0:3 (0:0) Nespeky - Újezd Praha 4 1:3 (1:0) Ostrov - Březová 2:0 (1:0) Slaný - Louny 1:0 (1:0) 1. Chomutov 7 5 2 0 24:11 17 2. Hřebeč 7 5 1 1 21:10 16 3. Štětí 7 5 1 1 14:4 16 4. Kladno 7 5 0 2 20:8 15 5. Újezd Praha 4 7 5 0 2 17:12 15 6. Slaný 7 4 1 2 11:9 13 7. Neratovice-Byškovice 7 3 1 3 11:6 10 8. Brandýs nad Labem 7 3 1 3 14:11 10 9. Ostrov 7 3 0 4 11:10 9 10. Březová 7 2 3 2 13:13 9 11. Meteor Praha 7 2 2 3 11:15 8 12. Admira Praha B 7 2 1 4 6:10 7 13. Cheb 7 2 0 5 4:20 6 14. Louny 7 1 1 5 4:14 4 15. Český Brod 7 1 0 6 8:22 3 16. Nespeky 7 0 2 5 8:22 2 Divize C - 7. kolo: Benešov - Slavia Hradec Králové 1:2 (1:0) Trutnov - Letohrad 5:1 (4:1) Vysoké Mýto - Hlinsko 0:3 (0:2) 1. Ústí nad Orlicí 6 6 0 0 17:2 18 2. Benátky nad Jizerou 6 6 0 0 8:0 18 3. Velké Hamry 6 5 0 1 12:4 15 4. Slavia Hradec Králové 7 5 0 2 12:7 15 5. Chrudim B 6 3 2 1 7:9 11 6. Turnov 6 3 1 2 10:5 10 7. Vysoké Mýto 7 3 1 3 8:8 10 8. Benešov 7 3 0 4 10:11 9 9. Trutnov 7 2 1 4 15:15 7 10. Spoje Praha 6 2 1 3 8:8 7 11. Dobrovice 6 2 1 3 7:9 7 12. Nový Bydžov 6 2 1 3 9:13 7 13. Hlinsko 7 2 0 5 9:10 6 14. Čáslav 6 2 0 4 8:11 6 15. Letohrad 7 1 0 6 2:15 3 16. Kosmonosy 6 0 0 6 3:18 0 Divize D - 7. kolo: Břeclav - Polná 2:2 (2:0) Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou 2:0 (0:0) 1. Zbrojovka Brno B 6 5 1 0 17:3 16 2. Lanžhot 6 5 1 0 16:4 16 3. Polná 7 4 2 1 10:5 14 4. Humpolec 6 4 1 1 10:5 13 5. Vrchovina 6 3 3 0 14:4 12 6. Havlíčkův Brod 7 3 3 1 12:8 12 7. Velká Bíteš 6 3 1 2 11:9 10 8. Líšeň B 6 3 0 3 14:8 9 9. Ždírec nad Doubravou 6 1 4 1 6:5 7 10. Tasovice 6 2 0 4 10:11 6 11. Žďár nad Sázavou 7 2 0 5 4:14 6 12. Stará Říše 6 1 2 3 7:14 5 13. Pelhřimov 6 1 1 4 6:12 4 14. Břeclav 7 1 1 5 11:21 4 15. Velké Meziříčí 6 0 2 4 5:17 2 16. Speřice 6 0 2 4 6:19 2 Divize E - 7. kolo: Holešov - HFK Olomouc 1:2 (0:2) Přerov - Vsetín 1:1 (0:1) Strání - Všechovice 2:0 (0:0) Šternberk - Kostelec na Hané 2:0 (1:0) Skaštice - Nový Jičín 4:0 (3:0) Nové Sady - Rýmařov 3:1 (2:0) 1. Kozlovice 6 6 0 0 14:3 18 2. Strání 6 5 0 1 19:7 15 3. HFK Olomouc 7 5 0 2 12:8 15 4. Vsetín 6 4 1 1 11:7 13 5. Skaštice 7 3 2 2 13:9 11 6. Bzenec 6 3 1 2 13:5 10 7. Šternberk 7 3 1 3 9:12 10 8. Holešov 6 3 0 3 17:9 9 9. Slavičín 6 3 0 3 6:11 9 10. Baťov 7 2 2 3 12:10 8 11. Nové Sady 7 2 2 3 12:13 8 12. Všechovice 7 2 2 3 12:14 8 13. Přerov 7 2 2 3 5:10 8 14. Rýmařov 7 1 3 3 11:19 6 15. Kostelec na Hané 7 1 0 6 8:18 3 16. Nový Jičín 7 0 0 7 3:22 0 Divize F - 7. kolo: Opava B - Valašské Meziříčí 4:1 (3:0) Vratimov - Frenštát pod Radhoštěm 2:1 (1:0) Jeseník - Havířov 3:3 (1:1) Vítkovice - Unie Hlubina 0:2 (0:1) 1. Unie Hlubina 7 6 0 1 19:6 18 2. Krnov 6 4 2 0 9:2 14 3. Bílovec 6 4 1 1 13:6 13 4. Vratimov 7 4 0 3 16:13 12 5. Šumperk 6 3 2 1 15:5 11 6. Opava B 7 3 2 2 17:12 11 7. Valašské Meziříčí 7 3 1 3 12:15 10 8. Bohumín 6 2 3 1 8:6 9 9. Polanka nad Odrou 6 2 2 2 4:5 8 10. Jeseník 7 2 2 3 11:14 8 11. Havířov 7 1 4 2 10:9 7 12. Břidličná 6 1 2 3 5:11 5 13. Vítkovice 7 1 2 4 8:15 5 14. Frenštát pod Radhoštěm 7 0 4 3 4:10 4 15. Bruntál 6 1 1 4 5:15 4 16. Řepiště 6 1 0 5 5:17 3