Výhra pro pár stovek věrných. Hlavně, že jdeme dál, řekl Nikl po postupu Budějovic do čtvrtfinále

Jedenáct let. Tak dlouho fotbalové České Budějovice čekaly na postup do čtvrtfinále národního poháru. Dynamo v MOL Cupu třikrát za sebou selhalo v osmifinále, ale první únorový den to v odložené partii s Hradcem Králové vyšlo. Mimochodem, na Střeleckém ostrově tleskalo jen 723 fanoušků, hrálo se v pracovní den od tří odpoledne. „Nešťastná věc, ale asi to nešlo jinak,“ řekl trenér Marek Nikl. S parťákem Tomášem Zápotočným zažil úspěšnou domácí premiéru, Dynamo po výhře 2:0 čeká 1. března čtvrtfinále s Brnem.

Foto: SK Dynamo České Budějovice Budějovičtí trenéři Marek Nikl (vlevo) s Tomášem Zápotočným zvítězili hned v prvním domácím zápase.Foto : SK Dynamo České Budějovice

Článek Ulevilo se vám? Chtěli jsme vyhrát už v sobotu v lize na Slovácku, kde to nevyšlo. Pohár dopadl výborně, přesně takhle chceme hrát. Chceme se prezentovat ofenzivním fotbalem a co nejvíc se tlačit do zakončení. Snad to bude jen lepší a lepší. Dvougólový náskok jste si stihli vypracovat už v první půli. Měnili jste do druhé taktiku? Vůbec ne. Naopak jsme chtěli, aby naši útočníci měli ještě víc náběhů. Měli jsme připravená další střídání, abychom do hry dostali čerstvé síly. Chtěli jsme přidat ještě další gól. KONEC | Odložené osmifinále @MOL_Cup se nám povedlo na jedničku, po výhře nad @FCHradec postupujeme mezi nejlepší osmičku! 💪💪#molcup pic.twitter.com/cufZhVv2lx — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) February 1, 2023 Po Slovácku jste udělali sedm změn. Byla to reakce na porážku, nebo jste chtěli dát prostor hráčům druhého sledu? Chtěli jsme dát prostor dalším tvářím a postoupit. Trochu jsme změnili rozestavení a někoho jsme chtěli pošetřit i ze zdravotních důvodů. Myslím, že se to povedlo moc dobře, a noví kluci se ukázali. Perfektně trénovali a šanci si zasloužili. Včetně útočníka Quadriho Adedirana? Povedený výkon korunoval gólem na 2:0. Víme, co v něm máme. Až se s námi ještě trochu víc sžije, bude to klapat ještě víc. Má skvělé náběhy, rychlost i techniku. Budeme ho na jaře využívat. MOL Cup Dynamo je ve čtvrtfinále MOL Cupu, Jihočeši rozhodli už do poločasu Co říkáte na to, že přišlo jen něco přes sedm set diváků? Kotel sice byl slyšet, ovšem tribuny byly značně prořídlé. Je to nešťastné, ale asi to nešlo jinak. Zápas byl kvůli listopadovému sněžení odložený a hledal se nový termín. Asi moc jiných možností nebylo, možná to jen časově posunout. Pro nás je nejdůležitější, že jdeme dál. Co čekáte od čtvrtfinále s Brnem? Chtěli jsme přes Hradec postoupit a i ve čtvrtfinále budeme chtít dál. Chceme uspět i v nedělní lize s Libercem. Že s ním Dynamo čtyřikrát za sebou neprohrálo? Budeme v tom chtít pokračovat a zvítězit.