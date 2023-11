Zamáčkl slzu a podpořil stavbu nového stadionu na výstavišti. Lužánky už se nevrátí, smířil se brněnský patriot Švancara

„To, že nový stadion nebude za Lužánkami, nikdy nestrávím. Těch problémů včetně stále ne úplně vyřešeného soudního sporu je tam ovšem příliš. Takže po debatách s legendami Zbrojovky Karlem Jarůškem či Josefem Hronem a zástupci fanoušků jsem změnil názor. Pokud radnice dodrží, co slibuje, a stadion se během šesti či sedmi let na výstavišti vybuduje, bude to pro brněnský fotbal jen dobře,“ vysvětlil Švancara, proč přijal účast ve skupině, která bude mít výstavbu na starosti. Jejími členy jsou mj. i zástupci města či jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Vedl ho k tomu zejména alarmující stav stadionu v Srbské ulici, na němž fotbalisté Zbrojovky nyní nastupují k domácím zápasům druhé ligy. „Postupně se rozpadá. Spustí-li se silnější déšť, voda zatéká do šaten. I když se na něm provedou příští rok plánované úpravy, za nějaký čas už tady stejně nebude možné profesionální fotbal provozovat. Pak by nezbývalo než se sbalit a jít hrát mimo Brno. Což by byla pro druhé největší město v republice hrozná ostuda,“ nerad by se dočkal katastrofického scénáře.

Kvůli změně preference se o sobě Švancara dočetl, že se nechal vedením Brna opít rohlíkem nebo že mu nabídlo lukrativní zaměstnání. „To jsou pochopitelně hrozné nesmysly. Svědomí mám naprosto čisté. Já prostě jen vycházím z reality a z možností, které jsou na stole, a jak rychle je možné je zrealizovat. Budu ale zlým hlídacím psem, jenž bude dohlížet a maximálně tlačit na to, aby všechno šlapalo, jak má,“ říká populární Švanci rezolutně.

V nedávné minulosti brněnský magistrát tvrdě kritizoval za to, že odmítl realizovat jeho vítězný projekt participativního rozpočtu na využití lokality za Lužánkami pro tréninkové centrum mládeže. „Domluvili jsme se, že bude v Brněnských Ivanovicích,“ připouští Švancara zlepšení ještě před časem vyhrocených vztahů. „Současní brněnští zastupitelé na sport myslí víc než dřív,“ chválí je mj. i za rekonstrukci a rozšíření bazénu za Lužánkami či výstavbu třetí haly pro míčové sporty v areálu Vodova v Králově Poli.

Pokud všechno klapne, bude nový fotbalový stadion stát na výstavišti poblíž nové multifunkční haly, jejíž výstavba už byla zahájena. „Zase by bylo možné přecházet z fotbalu na hokej jako kdysi za Lužánkami. Tam to ovšem mělo neskutečné kouzlo,“ neskrývá obrovskou nostalgii.

Švancara má i osobní motivaci, proč za výstavbu moderního stánku bojovat. Jeho syn Daniel nastupuje za dorost Zbrojovky a je členem reprezentační sedmnáctky. „Bylo by pochopitelně krásné vidět ho na novém stadionu hrát,“ zasnil se.

Netají, že ho trápí nepříliš povedený druholigový podzim jeho milované Zbrojovky. „Někteří hráči jako by si snad ani neuvědomovali, za jaký klub hrají. Takoví by měli v zimě odejít,“ má Švancara jasno.

Prozradil, že se donedávna brněnských fotbalistů zastával. „Už ale na ně hodný nebudu. Výkony mnohých z nich zdaleka neodpovídají platům, jaké mají. Já se nechci dívat na to, jak si třeba v zápase s Vyškovem, s veškerým respektem k soupeři, nevytvoří pořádnou šanci,“ nebere si Švancara servítky. „Ale třeba mladý Hamza, který si teď vybojoval místo v základu, se mně hodně líbí,“ uvedl na adresu kapitána českého výběru do devatenácti let.