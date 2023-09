Zvědavost v Ženevě: Není slávista Masopust příbuzný legendy? Odpověděli jste dobře, smál se na reportéry

Baví mě útočit. Z pozice stopera je to fajn, protože vás útočníci moc nebrání. Takže když tam vyplavu, nemá mě kdo bránit. Jestli jsem stoper, nebo křídlo? Jsem takový hybridní stoper, občas je to výhoda. A k vaší otázce: nejdůležitější jsou tři body.

Já bych si to počítal, ale Christ to ještě tečoval. (usmívá se)

Chtěli jsme odsud tři body, což se povedlo. Před derby bychom byli rádi, kdyby to po první půli bylo 5:0 a mohli jsme zbytek jen tak odchodit, ale nejdůležitější je výhra. Kdybychom odsud odjížděli s porážkou, bylo by to nepříjemné.

Nevím, jak jste to viděli vy, ale z mého pohledu jsme ve druhé půli nechali soupeři moc prostoru. Zbytečně jsme je nechávali hrát. Nevonělo mi za nimi běhat a čekat, jestli se jim tam třeba něco neodrazí. Zase tak jednoduchý zápas to nebyl.

Je pravda, že jsme hráli přesně tak, jak jsme chtěli. Do druhé půle Servette asi trochu změnilo rozestavení, ze hřiště se mi to těžko posuzuje. Trochu jsme ztratili kontrolu nad hrou, ovšem v první půli jsme hráli dobře.

Myslím, že pro Dumiho to byl hodně těžký zápas, je s námi chvilku. Všechno létalo do něj. Chudák, byl opravdu zaměstnaný. Ale věřím, že se brzy rozkouká a bude hrát výborně. Navíc do kabiny zapadl úplně v pohodě, je to milý kluk.