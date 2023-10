Český útočník vstřelil svůj první hattrick v zámoří

Jiri Kulich for the hat trick in overtime 🤯 @AmerksHockey | #ROCvsLAV pic.twitter.com/aEFNGzAh9G

Už loni byl Kulich s 24 góly nejlepším střelcem Rochesteru. Po nováčkovském kempu se hovořilo o tom, že by mohl dostat šanci v hlavním týmu Buffala. To se zatím nestalo, ale na farmě si svými výkony o příležitost říká. Sportovní server The Athletic ho před sezonou zařadil do pětice nejlepších mladíků nehrajících NHL. „Hezky se to poslouchá, ale bylo by lepší být v žebříčku NHL,“ odvětil tehdy.