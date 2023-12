Hokejisté Švédska porazili na Švýcarských hrách v Curychu Finy

De la Rose navíc ve 26. minutě poslal Švédy do vedení, poté co proměnil samostatný únik, do kterého ho vyslal chytře Strömwall. A právě Strömwall pak ve 37. minutě navýšil vedení švédského výběru. Díky své rychlosti se dostal za obranu Finů a bekhendovým pokusem překonal se štěstím Lehtinena. Do druhé pauzy už pak Finové přes zvýšenou aktivitu odpovědět nedokázali.