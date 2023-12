Hokejový brankář Hrubec podepsal v Curychu novou dvouletou smlouvu

Hokejový brankář Šimon Hrubec podepsal novou dvouletou smlouvu s Curychem a do května 2026 by tak měl působit ve Švýcarsku. Dvaatřicetiletý gólman chytá za Lions od minulé sezony, kdy pomohl týmu k postupu do semifinále play off a podle statistik byl nejlepším brankářem soutěže.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Brankář Šimon Hrubec během tréninku hokejové reprezentace. Archivní foto.