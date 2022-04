Jde do tuhého! Vedení Košic vsadilo na netradiční řešení

Touha po zisku mistrovského titulu je v hokejovém týmu z Košic převeliká. K rozhodujícímu sedmému utkání semifinálové série play off proti Slovanu, které je na programu dnes od 18:30 v Bratislavě, totiž košický celek zvolil na poměry na Slovensku velmi netradiční způsob dopravy: už den před zápasem přiletěl do Vídně a odtud se přesunul krátkou jízdou autobusem do slovenské metropole.

Foto: Profimedia.cz Radost košických hokejistů po výhře 4:2 v šestém semifinále play off slovenské ligy nad Slovanem Bratislava.Foto : Profimedia.cz

Článek Do Bratislavy ve velkém stylu, píše o neobvyklém leteckém přesunu košických hokejistů server deníku Nový čas. Semifinálová série mezi oběma týmy v nejvyšší hokejové soutěži u našich východních sousedů dospěla do rozhodujícího sedmého duelu a v něm může hrát roli každý detail. I proto v rámci šetření sil a regenerace po vyčerpávajícím šestém utkání, které v neděli skončilo po obratu výhrou Košic 4:2, se vedení týmu rozhodlo k nezvyklému kroku. Místo únavné zhruba pět hodin trvající cesty autobusem na více než 400 kilometrech mezi oběma městy zvolilo elegantní a rychlé, ovšem současně i dražší řešení. Zda se investice klubu vyplatila, bude jasné dnes večer. Hokejisti Košíc letia do Bratislavy na Game7 semifinálovej série proti Slovanu. — Tomáš Prokop (@Lewysko) April 18, 2022 Na svého soupeře už čeká ve finále Nitra, která ve druhé semifinálové sérii vyřadila úřadující obhájce titulu ze Zvolena v poměru 4:2 na zápasy.

