Vítězství Avangardu zařídil ve 45. minutě dvacetiletý útočník Arsenij Gricjuk. Pět sekund před sirénou pak zpečetil výhru do prázdné branky Pavel Dedunov.

"Jak reagoval tým na jejich odchod? Teď se hraje play off a hlavní je reagovat na okolnosti. I loni jsme přišli o důležité hráče. Nejdůležitější je mít dost hráčů, kteří mohou nastoupit. Celý rok jsme makali na tom, abychom se sem dostali, takže jdeme dál. V jaké náladě jsou zahraniční hráči? Sledujeme to a děláme, co je v našich silách," prohlásil Hartley, který v roce 2001 vyhrál s Coloradem Stanleyův pohár.