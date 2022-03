Ufa - Čeljabinsk 1:2 Stav série 2:4 Will a Hyka pomohli Čeljabinsku do semifinále, Sedlák znovu chyběl

Brankář Roman Will a útočník Tomáš Hyka pomohli Čeljabinsku k postupu do semifinále play off Kontinentální hokejové ligy. Traktor dnes zvítězil na ledě Ufy 2:1 a sérii vyhrál 4:2.

Článek V sestavě Čeljabinsku chyběl podruhé za sebou útočník Lukáš Sedlák, který je po hrubém faulu Grigorije Panina ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání mimo hru s otřesem mozku. O výhře hostů rozhodli svými góly ve druhé třetině obránce Nick Bailen a útočník Vjačeslav Osnovin. Willa připravil o první čisté konto v play off v 56. minutě Alexandr Kadějkin. Jinak český gólman kryl 34 střel. Ve finále Východní konference se Čeljabinsk utká s vítězem série mezi obhájcem Gagarinova poháru Omskem a Magnitogorskem, který vede 3:2 na zápasy. Čtvrtfinále play off KHL: Východní konference - 6. zápas: Ufa - Čeljabinsk 1:2, konečný stav série 2:4.

