HOKEJ ONLINE: Hradec dohání těsné manko, postoupí přes Färjestad do čtvrtfinále Ligy mistrů?

„Samozřejmě nejsme spokojení s tím, že jsme první zápas prohráli, protože si myslím, že i v průběhu zápasu bylo vidět, že jsme mohli přivézt daleko víc. I když samozřejmě pro oko diváka i pro všechny je to pěkný výsledek. A pro nás je i do odvety zajímavý. Pořád máme šanci, ale stále je v nás ten pocit, že jsme měli alespoň bod přivézt, když jsme vedli 3:1 a celkově jsme hráli do té doby velice slušně," řekl asistent trenéra Tomáš Hamara.