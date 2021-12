HOKEJ ONLINE: Spartě hrozí blamáž! Ve čtvrtfinále Ligy mistrů nestíhá

Hokejisté Sparty hrají čtvrtfinále play off Ligy mistrů proti Rögle. Již se třetím švédským rivalem v probíhajícím ročníku soutěže soupeří v Tipsport areně od 18 hodin a Pražané si v domácím úvodním duelu touží vybudovat co možná nejlepší pozici do odvety. Zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejisté Sparty Praha oslavují gól Erika Thorella během utkání čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Fotogalerie +2 Sparťané dosud se švédskými celky hráli vyrovnané partie. Hned v základní skupině, kterou vyhráli, narazili na Växjö, s nímž svedli dva velmi vyrovnané souboje, po nichž slavil vždy tým hrající v domácím prostředí. Hodně výsledkově vyrovnané bylo i osmifinále proti Skelleftee. Z ledu soupeře si svěřenci koučů Josefa Jandače a Miloslava Hořavy přivezli slibný náskok 3:1, doma pak prohráli 1:2, což jim stačilo. Rögle, které má ve švédské nejvyšší soutěži manko jediného bodu na vedoucí Frölundu, vyřadilo na úvod play off Curych po výsledcích 4:3 a 3:1. Hokejová Liga mistrů Čtvrtfinále play off - 1. zápas: Sparta - Rögle 2:5 ve 3. třetině Branky: 02. E. Thorell, 37. Jeřábek - 20. Bristedt, 26. Sund, 27. Tambellini, 40. Johannesson, 46. Ekestahl-Jonsson

