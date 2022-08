Hokejová Liga mistrů 2022/2023: Program a výsledky

Třinec se účastní Ligy mistrů už posedmé. Nejdále došel v sezoně 2017/2018 do semifinále. Letos byl český mistr nasazen do prvního koše a los Ocelářům přidělil severoirský Belfast, švédskou Skellefteu a švýcarský Davos.

Hradec Králové se do soutěže kvalifikoval počtvrté. V ročníku 2019/2020 postoupil dokonce až do finále, které sehrál v domácí vyprodané ČPP Aréně. Se čtyřnásobným vítězem, švédskou Frölundou, ale Mountfield padl 1:3. V této sezoně se kvalifikoval do druhého koše díky zisku Prezidentského poháru za vítězství v základní části Tipsport extraligy. Narazí právě na Frölundu, francouzský Grenoble a německého mistra Eisbären Berlín.