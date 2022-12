Perret poprvé naskočil, ale jeho asistence Hradci nestačila. Na tým jsem hrdý, říká

Mountfieldu poté pomohlo něco, na co nebyl letos vůbec zvyklý. Ošklivý gól. Aleš Jergl plácl do puku bekhendem a tečovaný kotouč si brankář Genoni betonem srazil do sítě. „Pořádně jsme napadali. Po zisku puku Jerglis vypálil. Střela je vždycky dobrá volba a padlo to tam," popisoval Perret, jenž si připsal asistenci.