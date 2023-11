Věřím, že uspějeme. Na hráčích vidím velkou chuť, říká před play off Ligy mistrů Moták

„Je to velmi kvalitní soupeř z prestižní ligy. Hráli jsme s nimi už před rokem. Jsou to všechno velmi kvalitní bruslaři, šikovní hráči. Viděli jsme jejich zápasy, posledně dvě utkání prohráli, ale švédská liga je tak vyrovnaná, že to nic moc neznamená. Určitě budou dobře připravení, nečeká nás nic snadného, ale na týmu vidím chuť a věřím, že uspějeme,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták na adresu týmu, jehož dres obléká například bývalý obránce Plzně či Českých Budějovic Lotyšv Martins Džierkals.