„Jsme domluveni, že by všichni měli zasáhnout, stejně jako posily z NHL, už do našich zápasů ve Stockholmu," řekl generální manažer českého výběru Petr Nedvěd. Pouze Hertl s Šimkem přiletí ze zámoří až 5. května přímo do Švédska a odehrají tam jen víkendové zápasy.

Jalonen se neobává, že by příliš mnoho změn mohlo poničit to, co se mu podařilo po dobu již tak dlouhé přípravy vybudovat. „Nemyslím si, že by se to mělo nějak narušit. Máme nějaký systém a hráče, kteří přijedou, do něj dosadíme, protože jsme si v Ostravě ověřili, že to funguje. Vždycky je složité najít ty správné hráče a vybrat finální nominaci, ale věřím i v trenérskou intuici," přiznal finský kouč v českých službách.