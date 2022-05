Přímo z Tampere (od našeho zpravodaje) - „Klobouk dolů před tím, co ti dva na ledě občas vymyslí a jak mě dokážou najít," říká 21letý rychlík, jenž měl v úvodním zápase MS proti Britům bilanci 2+1 a už tak o sobě nemusí mluvit jako o dřevákovi, který zazdí spoustu šancí. „Jsem rád, že mi to tam spadlo. První zápas dopadl dobře, ale zůstáváme nohama na zemi, v neděli to bude se Švédy docela jiný kvapík," líčil Blümel, jenž ve 28. minutě prvního českého vystoupení otevřel skóre.