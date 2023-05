Riga (od našeho zpravodaje) - Národní tým tak v 19. vzájemném zápase s Lotyšskem poprvé prohrál.

V čem vidíte hlavní příčiny porážky?

Chvíli nám trvalo, než jsme se po nedělním zápase rozjeli, postupem času to ale začalo jít. Gólem na 2:2 jsme se dostali zpátky do hry, jenže pak jsme smolnou vlastní tečí dostali třetí gól. Nebylo to ono a druhá věc je, že Lotyši hráli dobře. Výborně bránili, byli silní v soubojích a nám tak nešly nohy, abychom se ze soubojů rychle dostávali s pukem.

Když jste tři minuty před koncem třetí třetiny připravil gól Kempnému, věřil jste, že už skóre otočíte?

Věřili jsme si. Lepší bod než žádný, ale chtěli jsme vyhrát. I v prodloužení.

Foto: David Taneček, ČTK Lotyšský útočník Oskars Batna (vpravo) doklepl puk za záda Šimona Hrubce a rozhodl v prodloužení o výhře týmu pořadatelské země MS 4:3.

Takže s bodem spokojení nejste?

Beru to, jak to je. Teď už s tím nic neuděláme. Nebyl to z naší strany ideální zápas. Lotyši hráli dobře a my na ně nenašli recept. Navíc jsme si nedokázali pomoct přesilovkami.

Jak fungovala souhra se Sedlákem, jenž v centru vaší řady nahradil zraněného Chytila?

Lukáš je super hráč, pracuje pro tým. Chybělo nám ale víc energie a nejezdily nohy. Lotyši měli po volné neděli dost sil, což ale není omluva. Zápas jsme mohli zvládnout, ale holt musíme vzít bod.

Je třeba hodit prohru co nejrychleji za hlavu?

Samozřejmě. Máme dva volné dny na trénink a odpočinek. Chutnaly by víc, kdybychom měli devět bodů nebo minimálně osm. Musíme to ale vzít jako realitu a jedeme dál. Zbytek skupiny bude náročný.

Je porážka komplikací pro vývoj skupiny?