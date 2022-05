„Kari Jalonen s Filipem Chlapíkem kalkuloval. Myslím si, že maličko doplatil na to, že prostě hrál play off dlouho a nemohl být s týmem víc," vysvětluje redaktor Práva a Sport.cz.

Finský kouč, jenž se chystá na svou první velkou akci na lavičce českého výběru, svou volbu zdůvodňoval tím, že si pro přesilové hry vytipoval jiné hokejisty. „Trenér jasně ví, které hráče chce pro dané role a dávat Filipa Chlapíka do čtvrté lajny, která bude hrát oslabení, nebo v nadneseném slova smyslu údržbu, to přece není úloha pro něj," vysvětluje Kézr a vidí ještě jeden důvod: „Myslím si, že to je i o tom, že ho ve Stockholmu nepřesvědčil, že by měl mít místo v týmu."